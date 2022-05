Le poney Jonquille donne le sourire aux résidents en EHPAD dijonnais

En Côte-d'Or, on connaissait déjà Peyo, le cheval qui allait dans les EHPAD, voici maintenant Jonquille, le modèle du dessous. La ponette est transportée dans huit EHPAD à Dijon et autour, par sa propriétaire Elsa Huet. Depuis le mois de mai 2022, l'EHPAD Notre-Dame de la Visitation à Dijon propose l'intervention du duo pour des séances de médiation équine. Il s'agit en fait de faire interagir un poney ou un cheval avec des personnes isolées socialement, qui se déplacent difficilement ou atteintes d'un handicap. En l'occurrence, l'objectif des visites en EHPAD c'est de créer un moment convivial pour les résidents.

Le sourire d'abord

Dans la cour de l'EHPAD, les résidents sont rassemblés autour de Jonquille. La ponette a su convaincre Jeanine : "elle n'est pas rebelle, on s'arrête quand on veut, elle n'est pas exigeante, on s'arrête quand on veut". Au programme, caresses mais aussi brossage du poil de la ponette. Une activité qui sort du quotidien de Claude : "c'est agréable de voir des animaux, des collègues du sport équestre sont passés et m'ont dit que j'avais de la chance".

Si l'activité peut paraitre simpliste, ce n'est pas le sentiment d'Aline Ferrière, la directrice de l'EHPAD : "ce n'est pas du tout infantilisant, au contraire c'est valorisant. Ils créent du lien sur plusieurs semaines avec l'animal."

Un intérêt thérapeutique

Elsa Huet, la propriétaire de Jonquille est monitrice équestre de formation, son activité est centrée sur la médiation équine. Elle propose ce type d'activités dans huit EHPAD. Elle voit le poney comme une motivation pour les résidents : "j'essaye souvent de mobiliser les personnes pour qu'elles viennent marcher à côté de Jonquille".

Pour les personnes qui ont du mal à bouger, c'est aussi un effort physique qui, a répétition, peut permettre de gagner en autonomie: "une personne qui peut se lever, se mobiliser, c'est plus facile pour les soins et même dans sa vie de tous les jours, si elle peut marcher c'est génial", explique la monitrice.