Le pont de Cubjac en Dordogne ferme pour six mois de travaux

A partir du lundi 30 août et jusqu'au 22 février 2022, il ne sera plus possible de traverser l'Auvézère en Dordogne en empruntant le pont de Cubjac. Ce dernier est en travaux annonce le conseil départemental pendant six mois, le temps de conforter les voutes, de reprendre la maçonnerie et d'aménager les trottoirs et les parapets.

Pendant le chantier, deux déviations seront mises en place, l'une pour les voitures via la RD5 et la RD5E7 via le Change, l'autre pour les poids lourds via Saint-Agnan, la Mule blanche et par Thenon.

Les piétons pourront toujours traverser l'Auvézère car une passerelle piétonne sera mises en place le temps des travaux.