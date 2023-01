Le pont de la Fonderie à Caen restera fermé jusqu'au mois de juin 2023

Un chantier qui va durer plus longtemps que prévu à Caen : celui du pont de la Fonderie dont les travaux entamés en juin 2022 vont durer six mois de plus, jusqu'en juin 2023.

Des travaux qui se prolongent sur la presqu'île de Caen : ceux du pont de la Fonderie commencés en juin 2022 et qui se retrouvent prolongés de six mois supplémentaires annonce ce mardi soir Ports de Normandie. Pour permettre sa restauration le pont a été entièrement démonté mais "l'examen approfondi des parties cachées de la structure du pont a révélé des dommages importants" qui nécessitent de nouveaux travaux. Les déviations maintenues Des travaux qui se prolongent et avec eux des déviations de circulation sur la presqu'île de Caen qui restent maintenues jusqu'en juin 2023. Pour permettre aux bateaux bloqués dans le port d'entrer ou de sortir du bassin St Pierre, la passerelle piéton installée à la place du pont pourra être ponctuellement relevée. Mais "compte-tenu du coût important de ces opérations, leur fréquence sera déterminée en concertation avec les usagers" prévient Ports de Normandie.