Le pont Sadi Carnot rouvre ce soir à Sète après dix mois de travaux

Sète, France

C'est peu dire que les Sétois attendaient sa réouverture! Le pont Sadi Carnot sera rendu à la circulation ce vendredi à partir de 22 heures, après dix mois d'un chantier colossal. Dix longs mois, car si les travaux étaient nécessaires, ils ont néanmoins provoqué d'énormes problèmes de circulation.

Une pagaille infernale

Et pour cause, 22.000 véhicules empruntaient cet axe chaque jour : la départementale 2 qui relie le bassin de Thau à Balaruc en passant justement par le pont Carnot. Sa fermeture en septembre avait provoqué une pagaille telle qu'il a fallu modifier le plan de circulation au bout de quelques jours.

430 tonnes de métal tractés le long des canaux

Depuis, l'ancien pont vieux de 70 ans, rouillé, vétuste, a été entièrement démonté. Coupé en tranches, ses fondations ont été renforcées. Le nouveau pont mobile est arrivé fin mai d'Italie, après 2 semaines de traversée en mer sur une gigantesque barge capable de supporter les 430 tonnes de métal. Un convoi de 76 mètres de long et 24 mètres de large dont la remontée à travers les canaux n'a pas été une mince affaire - par endroit un mètre seulement séparait la barge et le quai.

L'ancien pont Sadi Carnot à Sète, vieux de 70 ans, a été remplacé par un ouvrage plus design, pesant 430 tonnes © Maxppp -

Un ouvrage modernisé

Il a fallu ensuite poser le nouvel ouvrage. Il garde l'aspect industriel de l'acier massif, mais les formes en courbes lui donnent un design plus moderne. Dernière étape: installer les 2 énormes vérins, d'une capacité de 200 tonnes chacun. Ils permettront de lever le pont trois fois par jour pour laisser les bateaux circuler entre la mer et l'étang de Thau. Le mois de juin enfin a permis de réaliser les derniers tests et réglages.

Le chantier, financé par la Région, l'Agglo et le Département, a coûté près de 10 millions d'euros.

Petit rappel historique

Pour la petite histoire, ce pont porte le nom du président Sadi Carnot assassiné en 1894 par un immigré italien qui s'était installé Sète comme boulanger. Sante Geronimo Caserio avait même acheté le poignard, arme du crime, chez un coutelier de la rue Gambetta.

Infos pratiques

A savoir, si vous devez circuler à Sète dans ce secteur:

- la Ville a ouvert un nouveau rond-point à la sortie du pont Sadi-Carnot côté quai de Bosc, qui propose un nouvel accès vers le centre-ville.

- le pont provisoire, entre les quais Pavois d’Or et Bosc, sera démentelé au terme de trois étapes :

* Jusqu’au lundi 15 juillet 22 h: le pont provisoire reste ouvert.

* Du 15 juillet au 2 août : à partir du lundi 15 juillet 22 h, les sens de circulation du quai du Pavois d’Or et de la rue Jules Vallès seront inversés. Dans le même temps, les quais Pavois d’Or et Bosc passeront en sens unique. Suivra, dès le mardi 16 juillet 22h, l’inversion des rues Denfert Rochereau, Hoche et Proudhon.

* A partir du 2 août : toutes les rues retrouveront leur sens de circulation historique hormis les rues Colbert, Vermoutheries, Mirabeau et Paul Bousquet (tronçon compris entre Colbert et Vermoutheries).

La Ville met en ligne deux cartes pour visualiser ces changements : https://bit.ly/2XIjWt4