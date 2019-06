Le Porge : la future caserne des pompiers en construction

Elus et représentants de l'Etat ont posé ce vendredi matin la première pierre de la future caserne des pompiers du Porge. Le bâtiment sera opérationnel au premier trimestre 2020. Cette commune du Médoc concentre les besoins en matière de secours et de lutte contre les incendies.

Une nouvelle caserne des pompiers est en construction au Porge dans le Médoc. Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental mais également du SDIS, Service départemental d’incendie et de secours, a posé la première pierre du bâtiment ce vendredi matin.

Les 40 pompiers du Porge déménageront dans leurs nouveaux locaux en février 2020. Ils quitteront sans regrets, leur ancienne caserne construite dans les années 60. Caserne qui était devenue vétuste et trop petite.

Coût de cet équipement : 1,7 millions d'euros. Financé conjointement par le département et la commune du Porge. Cette commune ne cesse de grandir et concentre les besoins en matière de secours et de lutte contre les incendies.

L'été nous accueillons des centaines de milliers de personnes sur nos plages et nous avons un massif forestier sensible aux incendies. Le rôle des pompiers ici est plus qu'essentiel

- Martial Zaninetti, maire du Porge

Le futur centre d'incendie et de secours offrira un espace vie de plus de 500 m². La configuration des locaux permettra de porter l'effectif actuel à plus de 50 sapeurs-pompiers. Une remise de plus de 300 m² abritera 8 véhicules d'intervention, notamment les camions de lutte contre les feux de forêt.