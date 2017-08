Le port de Valenciennes cartonne cet été avec même des plaisanciers Australiens !

2 ans après son ouverture, le port de de plaisance Valescaut de Valenciennes Métropole cartonne, alors qu'il n'est pas encore recensé sur les guides, le nombre de nuits a quadruplé en juin presque triplé en juillet par rapport à l'année dernière.

Parmi les plaisanciers, des Périgourdins mais aussi des Danois et même des Australiens ! Sur la route entre le Sud de la France et la Hollande, Travor et Jennyfer se sont retrouvés à Valenciennes un peu par hasard conseillés par d'autres plaisanciers, mais ceux qui naviguent depuis une dizaine d'années ont été séduits par le petit port

Ce port de plaisance est particulièrement bien, car il est bien sécurisé, très propre, moderne, et c'est très calme ici alors qu'en général dans les ports de ville il y a beaucoup de bruit, Travor

Travor qui a aussi beaucoup apprécié les restaurants Valenciennois pour manger de la nourriture française qu'il aime particulièrement tout comme le vin, et notamment le Chablis, sourit-il. Son épouse est ravie aussi de l'emplacement du port, très proche de la ville, idéal pour marcher et visiter "la jolie petite ville". L'Australienne qui a aussi beaucoup aimé l'accueil des Valenciennois :

les gens étaient très sympas avec nous. Tout le monde vient t'aider si tu as besoin d'aide, vraiment c'était très agréable.

Les Lords ont aussi profité des nombreux canaux de la région pour aller se promener au fil de l'eau, notamment à Gand en Belgique, résultat ils ont passé 5 nuits au lieu de 2 dans la capitale du Hainaut avant de reprendre leur route pour passer l'hiver en Hollande.