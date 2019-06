PHOTOS - Le port de Marseillan entièrement rénové devient piéton

Inauguration ce samedi du port de Marseillan entièrement rénové. Trois ans de travaux, une fontaine d'eau salée, des oeuvres d'art et surtout plus de voitures. Le port est maintenant piéton.

Plus d'espace et plus de sécurité sur le port de Marseillan

Marseillan, France

Après trois ans de travaux, le Port de Marseillan entièrement rénové est inauguré ce samedi. L'objectif était déjà de réparer, mais aussi de moderniser sans trahir l'âme du Port, un endroit authentique situé à l’extrémité ouest de la lagune de Thau. Ainsi les voitures sont maintenant interdites, toute la promenade est devenue piétonne, on peut s'y balader en toute sécurité. L’ensemble des quais a été surélevé de 10 à 36 cm selon les endroits, et nivelé. Les pierres basaltiques de couronnement ont été retirées le temps du chantier. Elles ont été ensuite nettoyées, sciées et reposées.

Une grande esplanade a été créee, un espace plus attractif et lumineux qui pourrait devenir un lieu incontournable du Port (le parking a été supprimé). La particularité architecturale et technique du nouveau Port, c'est aussi une fontaine d’eau salée située à son extrémité et qui forme un miroir scintillant. Elle a aussi pour fonction d’aérer l’eau du Port.

On trouve aussi sur le port des œuvres d'art en plein air. « Vague S11 », du sculpteur, Mehdi Melhaoui et « L’Autre mer » immense tableau installé sur le Château du Port en 2017 par Jean Denant, artiste plasticien sétois.

En parallèle de ces aménagements, les services proposés aux plaisanciers ont été modernisés avec la reprise des réseaux (eau et électricité) et la mise en place des nouvelles bornes. L’inauguration de ces nouveaux aménagements se déroule samedi 8 et dimanche 9 juin 2019.

