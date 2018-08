Le président du port de Sète, Jean-Claude Gayssot, a fait savoir ce lundi à l'association SOS Méditerranée que le port était prêt à accueillir l'équipage de l'Aquarius et les 141 migrants à son bord.

Sète, France

Le port de Sète (Hérault) est prêt à accueillir l'Aquarius et les 141 migrants qui sont à bord depuis vendredi. Le navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée a recueilli ces naufragés au large de la Libye et attend désormais de pouvoir accoster dans un port. Malte et l'Italie ont déjà refusé.

Le président du port de Sète, Jean-Claude Gayssot l'a fait savoir à l'association SOS Méditerranée ce lundi matin. Un accueil qui ne sera possible qu'avec le feu vert des autorités françaises.

"La seule condition c'est d'abord le feu vert des autorités françaises. Je comprends que les choses sont complexes, y compris qu'il faut combattre les passeurs. Mais là, il s'agit de vies humaines. Tout doit être second par rapport à l'humain, par rapport à sauver des vies, des familles, des femmes et des enfants."

Le 17 juin dernier, c'est l'Espagne qui avait recueilli 629 migrants sauvés de la noyade par l'équipage de l'Aquarius.