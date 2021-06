Quand tomber ou garder le masque ? La préfecture des Ardennes précise les circonstances

Le port du masque n'est plus obligatoire sur la voie et dans l'espace publics en France depuis le 17 juin. La préfecture des Ardennes précise que certaines exceptions, concernant les lieux en extérieur, demeurent dans le département.

L'obligation de port du masque en extérieur est levée sur l'ensemble du territoire national depuis le 17 juin. En revanche, il reste obligatoire en intérieur, dans les établissements recevant du public comme les commerces, les établissements culturels et sportifs, les services publics, mais aussi à l'intérieur des bars et des restaurants, ou dans les bureaux.

La préfecture des Ardennes précise que le masque reste obligatoire à l'extérieur dans les lieux rassemblant du public comme les marchés, les brocantes, les vide-greniers, ou les ventes au déballage. Les différentes manifestations, festives, sportives ou culturelles, sont également concernées par cet arrêté.

Les fêtes, les écoles et les lieux de cultes concernés

Le masque en extérieur reste aussi de mise lors des fêtes foraines, communales, des foires commerciales, des spectacles de rue, ou pour les feux d'artifice. Les files d'attente, les abords de gares et des abris de bus, les abords des établissements scolaires lors des horaires d'entrées et de sorties des élèves, et les lieux de culte aux horaires des entrées et sorties d'offices religieux, sont aussi compris dans ces obligations.

Les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et celles pratiquant un sport restent exemptées du port du masque. La vente et la consommation d'alcool sur la voie publique sont désormais interdites entre 20h et 8h.