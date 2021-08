Coronavirus : le port du masque de nouveau obligatoire en extérieur dans le Gard

La Préfète du Gard prend ce vendredi 13 août un arrêté qui rend à nouveau le port du masque obligatoire sur l'ensemble du département pour toute personne de 11 ans circulant sur la voie publique ou dans un lieu ou établissement ouvert au public, qu'il soit ou non soumis au dispositif du passe sanitaire. Cet arrêté entre en vigueur dès ce vendredi et jusqu'au 15 septembre inclus.

Cette obligation du port du masque ne s'applique pas sur les plages du littoral gardois et sur les berges des zones de baignade.

Quelque 137 patients sont actuellement hospitalisés dans le Gard dont 41 en réanimation. Le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants s'élève à 444 alors que la moyenne nationale est de 239.

Des exceptions pour certains publics

Cette obligation du port du masque ne s'applique pas :

aux personnes de moins de 11 ans

aux personnes circulant à l'intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels

aux cyclistes et aux usagers de deux-roues motorisées

aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation

aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive

Des amendes en cas de non respect du port du masque

Le non respect des mesures prévues par l'arrêté préfectoral est puni d'une amende de 135 euros. En cas de récidive à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende, voire d'un travail d'intérêt général.