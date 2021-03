C'était une des dernières grandes villes de France où l'on pouvait encore se balader le nez au vent : à Limoges, le port du masque sera désormais obligatoire, tout comme dans les communes de plus de 3500 habitants de Haute-Vienne, sur décision préfectorale.

Le port du masque désormais obligatoire à Limoges et dans 15 communes de Haute-Vienne

Le port du masque n'était pas obligatoire à Limoges, mais laissé à l'appréciation des promeneurs et des badauds

L'exception Limougeaude, c'est (presque) fini. À partir de dimanche 28 mars, le port du masque sera obligatoire dans l'espace public pour toutes les personnes de plus de 11 ans dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants de la Haute-Vienne.

Le virus circule de plus en plus

Une décision de la préfecture du département, prise en concertation avec les maires des communes concernées, face à l'accélération de la circulation du coronavirus. Le taux d'incidence est de nouveau en hausse, précisent les services de l'Etat, à 165,4 la semaine dernière. Et malgré un comportement citoyen particulièrement responsable, "certains rassemblements ont été constatés au sein desquels les gestes barrières étaient trop peu respectés".

Les villes concernées sont donc Limoges, mais aussi Rochechouart, Bellac, Saint-Junien, Aixe-sur-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat, Ambazac, Panazol, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Verneuil-sur-Vienne, Isle, Rilhac-Rancon, Saint-Yrieix-la-Perche, Feytiat, Le Palais-sur-Vienne.

La Préfecture rappelle que le port du masque est également obligatoire dans tout le département partout où la fréquentation est importante et ne permet pas le respect des gestes barrières, quelle que soit la population de la commune, et que les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique.