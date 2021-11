Le port du masque en extérieur de nouveau obligatoire dans certaines zones dans le Pas-de-Calais

Au lendemain des annonces faites par le ministre de la santé Olivier Véran pour contrer la 5ème vague de Covid en France, la préfecture du Pas-de-Calais rend elle de nouveau obligatoire le port du masque en extérieur dans certaines zones à forte affluence. Elle rappelle que la situation sanitaire se dégrade avec un taux d'incidence aujourd'hui de 202 dans le Pas-de-Calais, un taux qui a été multiplié par 10 en l'espace d'un mois. Le port du masque en extérieur obligatoire dans les zones à forte affluence dans le Pas-de-Calais entre en vigueur dès ce vendredi 26 novembre et jusqu'au lundi 13 décembre.

La mesure concerne toute personne âgée de 11 ans et plus et s'applique dans les zones suivantes: