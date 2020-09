Le port du masque en question dans les restaurants de Nîmes

Le port du masque facial en plexiglas fait débat à Nîmes. Certains travaillant dans des conditions difficiles sont pour. D'autres ont abandonné son utilisation et sont revenus au masque classique. Ne serait ce que parce que les visières protègent les visages mais pas des particules en suspension.

Certains clients étaient mal à l'aise

Elizabeth dans son salon de coiffure a porté sa visière protectrice dès le début de la crise sanitaire. "Avec les sèche-cheveux, le masque en papier c'est intenable". Ses clientes ne sont pas gênées, "en plus on peut voir le visage, c'est plus sympathique". Au Danieli, le restaurant place d'Assas, la visière protectrice n'a été utilisée qu'une seule journée. "A cause de la transpiration, il y a de la buée et on ne voit plus rien" explique Quentin. Les clients parfois étaient mal à l'aise dit Marie du restaurant la Bodegita avec "les gouttelette qui peuvent tomber dans les assiettes".

Reportage dans l'Ecusson de Nîmes. Copier

Des visières moins efficaces que les masques de protection respiratoire”

Elles protègent des grosses gouttelettes, mais les visières sont inefficaces pour se mettre à l'abri des particules en suspension. Le virus pourrait survivre dans l’air, sous forme de particules très fines. Une contamination qu’on appelle la forme aérosol. Dans le doute et à l'approche de l'automne, beaucoup d'enseignes ont renoncé à la visière. D'ailleurs les pharmacies du centre-ville confirment qu'elles vendent beaucoup moins de visière qu'au début du confinement.

Marie du restaurant la Bodegita de Nîmes. Copier