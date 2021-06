Le port du masque encore obligatoire le samedi dans l'hypercentre de Toulouse

Si le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur, il le reste cependant dans l'hypercentre de Toulouse. Le préfet de Haute-Garonne a en effet décidé, "après concertation avec le maire de Toulouse", de demander aux Toulousains de faire encore un petit effort.

Chaque samedi, jusqu'à nouvel ordre

Le masque doit en effet être porté en extérieur, chaque samedi, jusqu'à nouvel ordre, de 10h à minuit, dans l'hypercentre de Toulouse. Dans le détail, cela concerne le périmètre délimité par les voies suivantes : boulevard d’Arcole, boulevard de Strasbourg, boulevard Lazare Carnot, rue de Metz, place du Pont Neuf, quai de la Daurade, place de la Daurade, quai Lucien Lombard, quai Saint-Pierre dans sa section allant jusqu’au boulevard Armand Duportal, boulevard Armand Duportal, boulevard Lascrosses depuis la place Armand Duportal, boulevard d’Arcole.

Le préfet justifie cette mesure par "le caractère exigu" des rues du centre de la ville rose, souvent bondées le week-end par des amateurs de shopping ou de balades.

Par ailleurs, le masque reste obligatoire en extérieur lors de manifestations et rassemblements autorisés de plus de dix personnes, sur les marchés, brocantes ou vides greniers, dans les transports en commun, dans les files d'attente et dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements scolaires et des crèches.

La situation sanitaire s'améliore

Par ailleurs, selon le dernier point de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, dantant du vendredi 18 juin, la situation sanitaire concernant le covid s'améliore. Ainsi, on dénombre 591 hospitalisations (-43), avec 95 personnes en réanimation (-3). L'ARS indique que 10.000 jeunes de 12 à 18 ans se sont fait vacciner cette semaine.