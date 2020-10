Le port du masque étendu dans plusieurs villes du Jura, pour lutter contre le coronavirus

Le Préfet du Jura a annoncé ce vendredi 9 octobre 2020 que l'obligation de port du masque était étendue dans plusieurs villes du département. La Covid-19 continue de gagner du terrain : le seuil d'alerte est dépassé. Le nombre de cas positifs augmente (6% cette semaine contre 4,5% des tests la semaine dernière).

Masque obligatoire dans toute la ville et juste dans le centre urbain

Le préfet David Philot appelle "à un choc de prise de conscience dans le département" et prend de nouvelles mesures, avec le "renforcement du port du masque dans les principaux centres urbains". C'est-à-dire Dole et les communes avoisinantes, Damparis, Choisey, Foucherans et Tavaux. Mais aussi autour de Lons : Montmorrot et Perrigny et dans le Haut-Jura à Saint-Claude et Morez. "Sur toute la ville, précise le préfet, pas juste le centre urbain, pas juste le centre-ville". Et cela est valable pour toutes les communes.

Un arrêté municipal pour les plus petites communes

Les communes plus petites ne sont pas épargnées par cette mesure puisque le préfet "invite les maires des communes moyennes à l'imposer aussi à Poligny, Arbois et Salins-les-Bains", par arrêté municipal.