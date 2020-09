Le port du masque finalement obligatoire à La Seyne-sur-Mer à partir de ce mardi

Nathalie Bicais, maire LR de La Seyne-sur-Mer (Var) a reçu l'arrêté préfectoral ce lundi après-midi : le port du masque devient obligatoire dès le mardi 15 septembre à 6h, dans le centre-ville et dans le quartier des Sablettes. La Seyne-sur-Mer, deuxième ville du département par sa population, n'apparaissait pas dans la première liste de communes de la métropole TPM concernées par cette obligation et publiée vendredi dernier par la préfecture.

"Le port de La Seyne-sur-Mer n'est pas celui de Saint-Tropez en plein été." - Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer

Nathalie Bicais expliquait lundi matin dans les colonnes de Var-Matin que "le monde n’était pas assez important pour justifier une obligation absolue du port du masque partout en centre-ville". Au micro de France Bleu Provence, l'élue confirme qu'elle "avait trouvé dans un premier temps, la mesure assez peu propice. Mais le préfet a décidé de rendre le masque obligatoire alors je suis son avis. Toutefois, je répète que le port de La Seyne-sur-Mer n'est pas celui de Saint-Tropez en plein été."

La première magistrate s'interroge aussi sur les contrôles inhérents à cette obligation : "Si le masque est obligatoire, il faut absolument un contrôle mais plus les zones sont étendues, plus il est difficile de contrôler. Je ne vois pas comment on peut démultiplier les policiers municipaux et nationaux. Il faut peut-être déjà s'appliquer à faire respecter le port du masque dans les endroits où il y a beaucoup de fréquentation, comme dans les grandes surfaces."