A partir de ce mercredi 8 septembre, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire dans l'hyper-centre de Toulouse. Décision qui complète celle d'abroger la nécessité du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux en Haute-Garonne.

Le port du masque n'est plus obligatoire dans l'hyper-centre de Toulouse

Le masque reste bien sûr obligatoire dans les transports et les commerces mais pas sur la voie publique.

Les dernières données sanitaires confirment une baisse continue depuis plusieurs jours de la propagation du Covid-19 dans le département de la Haute-Garonne avec un taux d'incidence désormais inférieur à 130 cas pour 100.000 habitants, à peine plus pour la ville de Toulouse.

Fin aussi du pass sanitaire dans les centres commerciaux autour de Toulouse

Le préfet a donc décidé que le port du masque ne serait plus obligatoire sur la voie publique dans l’hypercentre de Toulouse à compter de ce mercredi 8 septembre. La consigne avait du mal à être respectée par tous. Il reste de rigueur évidemment à l'intérieur des établissements recevant du public, dans les manifestations, les transports en commun ou encore sur les marchés.

Et comme annoncé par le ministère de l'Economie et des finances, dès ce mercredi, le pass sanitaire ne sera plus obligatoire pour rentrer dans les centres commerciaux de Haute-Garonne concernés depuis le 16 août.