Stations de ski : fin du port du masque obligatoire sur les télésièges et téléskis

A partir de ce mercredi 9 février, le port du masque n'est plus nécessaire sur les télésièges et téléskis. Il reste obligatoire dès 6 ans dans les files d'attente qui se tiennent en intérieur, ainsi que dans les télécabines et téléphériques.

Nouveau protocole sanitaire dans les domaines skiables : désormais, le port du masque n'est plus obligatoire sur les télésièges et téléskis. Cette mesure s'applique dès ce mercredi 9 février dans toutes les stations de ski. Un soulagement pour Laurent Reynaud, délégué général des domaines skiables de France. "C'est assez logique quand on considère qu'on est, non seulement en extérieur, mais aussi que le pass vaccinal est obligatoire."

Le masque reste toutefois nécessaire dès 6 ans dans les files d'attentes qui se tiennent dans des endroits clos, ainsi que dans les télécabines, téléphériques et funiculaires. Le port du masque est aussi recommandé dans les regroupements en extérieur, au pied des remontées mécaniques.

Pass vaccinal toujours obligatoire

Pas de changement en revanche concernant le pass vaccinal : il reste obligatoire dès 16 ans pour accéder aux remontées mécaniques des stations de skis. Les 12-15 ans, eux, doivent présenter un pass sanitaire.