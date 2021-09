Le port du masque obligatoire à l'extérieur prolongé jusqu'au 6 octobre dans le Gard

La Préfecture prolonge le port du masque obligatoire à l'extérieur jusqu'au 6 octobre dans le Gard. Toute personne de plus de onze ans doit le porter, sauf sur les plages du littoral gardois et sur les berges des zones de baignade.

Le port du masque obligatoire dans les rues du Gard devait s'arrêter aujourd'hui. L'obligation se prolonge finalement jusqu'au mercredi 6 octobre. Alors que 124 hospitalisations liées au covid-19 sont en cours dans le Gard, la Préfecture souhaite lutter contre la propagation du virus et de ses variants. Toute personne de plus de onze ans doit respecter la règle. Il est obligatoire à l'extérieur, sauf sur les plages du littoral gardois et sur les berges des zones de baignade.