Le port du masque obligatoire aussi à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Le port du masque est désormais obligatoire dans la plupart des communes de la côte basque. En plus de Bayonne, Biarritz et Anglet Ciboure et Saint-Jean-de-Luz sont aussi soumises à cette obligation. L'arrêté préfectoral entre en vigueur ce mercredi 5 août.

Après Bayonne et Biarritz, c'est au tour de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure d'imposer le port du masque en extérieur. L'arrêté préfectoral qui entre en vigueur ce mercredi 5 août liste les zones obligatoires rue par rue, mais aussi les activités concernées.

Les marchés de plein air aussi

Ainsi, à Anglet et Ciboure, seuls les marchés de plein air, mais aussi les puces et autres brocantes sont visés par l'arrêté. A Biarritz, tout le centre ville est visé par l'arrêté, sur un large périmètre, de 8h à 22h, c'est l'interdiction la plus large de toute la côte basque.

La promenade en bord de plage aussi devra se faire masquée © Radio France - Anthony Michel

A Saint-Jean-de-Luz, le maire parle d'une mesure "indispensable au regard de l'affluence actuelle et de la configuration de certains lieux où il devient impossible de mettre en oeuvre les gestes barrières et les mesures de distanciation physique". Cette semaine ce sera une période de"bienveillance" et "d'accompagnement". Comme dans les autres communes, les services municipaux vont mettre en place un affichage et diffuser des messages par haut-parleurs; l'interdiction court de 10h à 2h dans cette commune. Après, les amendes iront de 38€ à 135€. Le maire de Saint-Jean-de-Luz annonce aussi que de nouvelles campagnes de tests seront organisées avec l'ARS.

Trois quartiers à Bayonne

A Bayonne, trois quartiers historiques sont concernés par l'interdiction: le Grand Bayonne, le Petit Bayonne et St Esprit. C'est là que la plage horaire est la moins étendue, de 10h à 22h.