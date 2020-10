Le port du masque obligatoire dans 99 communes de la Sarthe : à Conlie, c'est une évidence pour les habitants

Depuis vendredi dernier, le port du masque est obligatoire dans 99 communes de la Sarthe. Une mesure qui parait normale sur Le Mans, et son agglomération mais qu'en est-il dans les zones un peu plus éloignées. A Conlie, par exemple, commune de 1.900 habitants au nord ouest de la Sarthe.

Porter le masque dans les magasins, les grandes agglomérations, les transports en commun, les grandes surfaces ou encore pour aller chez le coiffeur, c'est obligatoire, et c'est devenu une habitude pour les sarthois. Depuis le 23 octobre dernier, le port du masque est aussi obligatoire dans 99 communes de la Sarthe. Reportage et témoignages à Conlie, commune de 1.900 habitants située à vingt-trois kilomètres du Mans.

Des habitants responsables

Le maire, Christian Lemasson a été prévenu la semaine dernière par la sous-préfète que le port du masque devenait obligatoire pour l'ensemble de sa commune. Il a du mettre en place plusieurs panneaux aux entrées de la ville. Un panneau lumineux est également en place dans le centre-ville et des affiches ont été mises dans la plupart des commerces. "Je fais le tour de la commune, mais pour l'instant tout se passe bien. En fait, les gens ne sont pas vraiment surpris, je pense qu'ils regardent les infos et les nouvelles sur la propagation de la maladie ne sont pas vraiment bonnes".

Christian Lemasson, le maire de Conlie dans son bureau © Radio France - Christelle Caillot

Pour les habitants de Conlie et ceux qui y travaillent, c'est devenu un automatisme. Anne par exemple, qui habite un petit village près de Conlie et qui est secrétaire : "on est tous obligé de porter le masque; je l'avais déjà auparavant au boulot et maintenant je le garde dans les rues de Conlie. Après, c'est clair, ce n'est pas très agréable d'avoir ça sur le visage mais il faut en passer par là".

Pour Anne-Sophie l'une des coiffeuses de la commune, c'est automatique au boulot et dans la rue : Ça peut sauver des vies. Et même mon petit garçon de six ans, il porte le masque dans la rue et quand il va faire quelques courses. C'est devenu normal aussi pour lui. Et moi, je ne veux surtout pas qu'il contamine une personne âgée.

Et si on creuse un peu plus loin dans les comportements des habitants de Conlie, on arrive à la question de : vous vous souvenez de l'époque où il n'y avait pas de masque ?

Et la réponse de Peggy, avec les yeux qui brillent :

" Ehhhhhh, OUI quand même, parce que l'on a envie que tout redevienne comme avant. Il faut que le virus soit partit pour que l'on dise enfin on enlève le masque et on revit comme avant".

