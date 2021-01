Le port du masque obligatoire prolongé jusqu'au 16 février dans la Manche

L'épidémie de covid gagne du terrain dans la Manche. C'est pourquoi le préfet du département a décidé de prendre un arrêté pour prolonger une nouvelle fois l'obligation du port du masque dans le département de la Manche jusqu’au 16 février 2021 inclus. Cette obligation s'adresse toujours aux personnes de onze ans et plus circulant "sur la voie publique, dans l’espace public et dans les établissements autorisés à recevoir du public."

Une décision qui s'explique par plusieurs facteurs :

le taux d'incidence s'approche dangereusement des 200 : au 19 janvier, selon l'agence régionale de santé, il est désormais de plus de 194 cas positifs au virus pour 100.000 habitants, voire dépasse les 200 dans quatre agglomérations manchoises. Pour rappel, ce taux était d'à peine 82 fin novembre à l'échelle du département.

: au 19 janvier, selon l'agence régionale de santé, il est désormais de plus de 194 cas positifs au virus pour 100.000 habitants, voire dépasse les 200 dans quatre agglomérations manchoises. Pour rappel, ce taux était d'à peine 82 fin novembre à l'échelle du département. le nombre de foyers épidémiques (clusters) augmente : il est passé de neuf le 11 janvier à 19 le 18 janvier dans la Manche

: il est passé de neuf le 11 janvier à 19 le 18 janvier dans la Manche Au 19 janvier, 115 personnes sont toujours hospitalisées dans les établissements du département, dont huit en réanimation

dans les établissements du département, dont huit en réanimation par ailleurs, le préfet précise dans son arrêté que le département présente des risques accrus d'une hausse des contaminations "compte tenu du brassage des populations entre les zones denses, les zones périurbaines (avec des centres commerciaux) mais aussi des zones plus rurales également touchées de manière croissante par l'épidémie"

Plusieurs espaces restent exclus de cette obligation :

les espaces publics des bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers

les plages, à partir de la zone de galets jusqu’à l’estran

les hameaux et lieux-dits identifiées par des panneaux

L'obligation ne s'applique pas :