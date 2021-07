Le port du masque obligatoire dans la rue à partir de ce mardi soir jusqu'à jeudi matin dans le Nord

C'est un arrêté pris par le préfet du Nord pour limiter les risques de contamination pendant les festivités du 14 juillet. Le port du masque est de nouveau obligatoire dans la rue et les espaces publics à partir de ce mardi 13 à 18h jusqu'à jeudi matin 8h. Une mesure temporaire qui s'applique pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Une mesure annoncée par la préfecture du Nord dès vendredi en même temps que l'annulation des feux d'artifice dans les communes de la Métropole Européenne de Lille et de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre. La préfecture prévient que les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés afin de s'assurer du respect du port du masque.

