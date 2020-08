Le port du masque obligatoire dans le centre-ville des 15 principales communes du Gard

81 cas positifs détectés entre le 27 juillet et le 2 août dans le Gard, 121 entre le 3 et le 9 août. La situation sanitaire se dégrade dans le département ces derniers jours, ce qui pousse l'ARS et Santé Publique France à le faire passer en niveau de "vulnérabilité modérée" comme 21 autres départements en France. "Le virus circule dans tout le département explique Françoise Dardaillon, l'adjointe au directeur de l'ARS dans le Gard. On note des cas positifs dans toutes les tranches d'âge mais les 20-30 ans représentent un quart de ces cas. Beaucoup de personnes positives, en plus, sont asymptomatiques. " 18 cas positifs pour 100 000 habitants aujourd'hui. "Le chiffre peut paraître peu impressionnant concède Didier Lauga, le préfet du Gard, mais ça nous amène à faire partie d'une minorité de départements qui sont classés orange et à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la propagation du virus".

Port du masque obligatoire dans les 15 principales villes du département

Le préfet a donc décidé après s'être entretenu avec les maires des communes concernées, de prendre un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque dans le centres ville des 15 principales communes du Gard. Dès ce vendredi au Grau-du-Roi et à Aigues-Mortes, dès samedi à Alès, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Bellegarde, Anduze et Saint-Gilles. A partir de la semaine prochaine à Nîmes, Beaucaire, Villeneuve-lez-Avignon, Vauvert, Marguerittes, Uzès, Les Angles et Rochefort-du-Gard. "J'ai pris les 15 principales communes et les villes touristiques explique Didier Lauga. Je pensais que ce n'était pas la peine de couvrir toutes les communes du département. La situation est préoccupante mais elle n''est pas non plus catastrophique. Il faut se laisser des marges d'action si la situation s'aggrave encore, ce que j'espère éviter grâce à ces mesures. On veut faire surtout de la prévention. "

Décision pour la feria de Nîmes avant la fin du mois d'août

Dans ces conditions, donnera-t-il son aval pour la feria des Vendanges à Nîmes ? "Je prendrai ma décision d'ici la fin du mois répond le préfet. J'ai déjà travaillé avec la Ville de Nîmes, elle m'a présenté un dossier qui est très sérieux, qui me parait offrir beaucoup de garanties. C'est un dossier qui décevra les amateurs de la feria classique car il y a de nombreuses choses qui ne seront pas présentes. Il n'y aura pas de bodegas, il y aura très peu d'abrivados, pas de commerçants ambulants, très peu d'animations de rue. Ce sera une feria "light" comme à Béziers ou à Arles. Si tout va bien, si la situation ne se dégrade pas encore à Nîmes. Je ne veux pas parler pour le préfet des Bouches-du-Rhône où la situation est encore plus dégradée que la nôtre, mais si la situation s'aggrave encore, il n'est pas exclu qu'il revienne sur sa décision, je ne le souhaite pas pour les Arlésiens, mais ce n'est pas exclu."