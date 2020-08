Le port du masque obligatoire dans les centres-villes de Charleville et Sedan à partir du 25 août

Le préfet des Ardennes annonce ce vendredi que le port du masque deviendra obligatoire dans plusieurs lieux publics du département dont les centres-villes de Charleville-Mézières et Sedan. Et ce dès le mardi 25 août.

Dans un arrêté publié ce vendredi 21 août, le préfet des Ardennes annonce que le port du masque deviendra obligatoire à partir du 25 août pour les piétons de plus de 11 ans dans certains espaces publics très fréquentésde différentes communes du département. En premier lieu à Charleville-Mézières et à Sedan où le masque sera obligatoire à partir de mardi au centre ville.

A Charleville-Mézières, sont concernés notamment l'espace piétonnier du centre-ville, la place Ducale, l'île du Vieux-Moulin, la passerelle et la plaine du Mont-Olympe ou encore l'espace de baignade de la Warenne.

Zones commerciales et bases de loisirs également concernées

Le port du masque sera également obligatoire à partir de mardi 25 août sur les parkings et abords de centres commerciaux. Cinq sont concernées dans le département des Ardennes, dont celle de La Croisette à Charleville-Mézières et La Francheville ou encore les zones commerciales Leclerc et Godart à Sedan. Enfin le masque devient obligatoire aussi sur la base de loisirs de Douzy et au lac de Bairon et sur la base départementale des Vieilles Forges.

Le préfet des Ardennes précise que la décision a été prise en concertation avec les élus, le Conseil départemental et la Chambre de commerce et d'industrie. Et que la liste et les cartes des zones concernées sont "susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines en fonction des données épidémiologiques et de l’observation de l’affluence dans les différents espaces publics".