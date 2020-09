Le port du masque obligatoire à Dijon et dans plusieurs communes de la Métropole à partir du 5 septembre

A partir de ce samedi 5 septembre 2020, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics de Dijon, à l'exception de certains grands parcs et jardins, comme le (la liste sera définitive dans quelques heures). C'est l'information qui a été délivrée lors d'une conférence de presse cet après-midi en préfecture à Dijon, et réunissant le maire de la ville et président de la Métropole dijonnaise, François Rebsamen, le préfet de la Côte-d'Or Fabien Sudry et Pierre Pribile, le directeur général de l'ARS en Bourgogne-Franche-Comté.

Un arrêté préfectoral à partir du 5 septembre et pour un mois

L'arrêté préfectoral entre en vigueur ce samedi et pour un mois, mais exclut la période nocturne de minuit à 8 heures du matin. Il concerne les espaces publics de Dijon, mais aussi de Talant, Quetigny, Chenôve, Fontaine-les-Dijon, Longvic, Saint-Apollinaire et Ahuy pour la ZAC des Grandes Varennes. Des discussions se poursuivent entre le préfet et les communes, sur les parcs et jardins qui ne sont pas concernés par cet arrêté. On sait déjà que les grands parcs comme celui de la Colombière, le jardin de la Combe à la Serpent à la Fontaine-d'Ouche ou encore le plateau de Chenôve ne sont pas concernés par cette obligation, a précisé le président de la Métropole.

Pas de cluster mais une circulation diffuse du virus

Il s'agit de faire face à "une accélération très intense du virus en Côte-d'or et notamment dans la Métropole dijonnaise" a rappelé Fabien Sudry, le préfet de la Côte-d'Or. Le seuil d'alerte a d'ailleurs été largement dépassé dans le département. "On atteint 70 nouveaux cas sur 100.000 habitants sur une période de sept jours, là où le seuil d'alerte est normalement à 50", précise Pierre Pribile, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé en Bourgogne-Franche-Comté.

Plus de jeunes testés positifs

Une situation qui est différente d'autres départements,"en Côte-d'Or ça ne fait pas suite à un gros cluster mais plutôt à une circulation diffuse globale du virus, dans une population jeune", poursuit le responsable de l'ARS. "L'âge moyen des personnes positives est de 35 ans, donc ce sont plutôt des jeunes et d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas d'impact sur les hospitalisations."

"On appelle à un sursaut de responsabilité, de solidarité de tous les habitants de la Métropole" Pierre Pribile directeur général ARS

Mais c'est aussi pour ça que l'ARS sonne la mobilisation générale. "On veut tout faire pour que le virus ne finisse pas par atteindre quelqu'un de fragile et conduire à nouveau à des hospitalisations et des décès" conclut Pierre Pribile.