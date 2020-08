Le port du masque obligatoire dans toute la ville de Toulon à partir de 6 heures samedi matin

Avec 47 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, le département du Var a été placé en zone rouge par le gouvernement ce jeudi 27 août. Le préfet du Var, en accord avec la municipalité de Toulon, a décidé de rendre obligatoire le port du masque sur l'ensemble du territoire de Toulon à partir de samedi matin 6h. Les plages sont concernées par cette obligation.

"À tout moment, le préfet peut prendre des décisions plus drastiques."

Si, pour le moment, il n'est pas question de fermer plus tôt les bars et restaurants, Hubert Falco, maire de la ville, précise que "les choses peuvent évoluer très vite en fonction de la situation sanitaire. À tout moment, le préfet peut prendre des décisions plus drastiques. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité, à la vigilance et au civisme de chacun. Pour l'instant, on peut éviter à Toulon autre chose que le port du masque obligatoire, mais c'est le comportement de chacun qui décidera de la suite."

Ouverture de deux centres de dépistage

Le maire de Toulon a par ailleurs annoncé l'ouverture de deux centres de dépistage massifs, ouverts à tous à partir de lundi : le premier sur la place de la Liberté pour des dépistages le matin entre 9h et 13h ; le second ouvrira lundi à 14h sur le parking du Port Marchand (puis à partir de mardi, ouverture de 10h à 12h et de 14h à 16h).