Le port du masque obligatoire en Ariège jugé illégal par le tribunal administratif de Toulouse

Le tribunal administratif de Toulouse donne raison ce jeudi aux personnes ayant contesté le port du masque obligatoire en Ariège. En effet, la préfète a imposé le masque sanitaire dans l'ensemble du département jusqu'au 20 janvier 2021.

Le juge des référés a considéré que les circonstances locales, alors que le département de l’Ariège présente une densité de population de 31,2 hab./km² (moyenne nationale 112 hab./km²), un taux d’incidence de 74,1 pour 100.000 habitants, nettement inférieur à la moyenne nationale, et un taux de positivité de 3,8 %, ne permettaient pas d’établir la nécessité d’une obligation générale de port du masque dans la totalité du département et notamment dans les zones où la distanciation physique peut être respectée, alors que le port du masque est déjà imposé dans les lieux clos publics et privés collectifs.

Compte tenu de l’atteinte portée à la liberté personnelle et d’absence d’intérêt public suffisant au maintien des dispositions de l’arrêté, la condition d’urgence a été regardée comme remplie et le juge a enjoint au représentant de l’État de modifier les prescriptions de son arrêté avant le 31 décembre 2020 à 15 h, et, à défaut la suspension de l’arrêté attaqué à la même date.