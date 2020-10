Coronavirus - Le port du masque désormais obligatoire partout en Corrèze

En Corrèze, on n'aura plus à se demander où quand et comment on doit porter le masque. La Préfète de Corrèze, Salima Saa, vient de rendre le port du masque obligatoire sur l’ensemble du territoire corrézien.

Décision prise par arrêté préfectoral ce vendredi 30 octobre 2020, et applicable immédiatement, "afin de prévenir les risques de propagation du Covid-19" dit la Préfecture dans un communiqué.

La Préfète de la Corrèze rappelle "qu’il appartient à chacun de faire preuve de responsabilité, de prudence et de veiller au respect strict des gestes barrières". La circulation du virus continue à accélerer dans le département, avec un taux d'incidence à 201 ce vendredi (il s'agit du nombre de cas pour 100.000 habitants).

