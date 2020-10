Le port du masque obligatoire partout en Loire-Atlantique à partir de ce samedi

Le port du masque devient obligatoire dans tout le département de la Loire-Atlantique à partir de 8h, ce samedi 17 octobre. Une mesure décidée par la préfecture et valable au moins jusqu'au 3 novembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin des vacances scolaires de la Toussaint.

Afflux de touristes avec les vacances

C'est une réponse face à la progression de l'épidémie dans le département où 27 "clusters" ont été recensés au cours des dernières semaines. Et, avec les vacances scolaires, la préfecture s'attend aussi à l'arrivée de touristes en Loire-Atlantique et de vacanciers qui y ont une résidence secondaire.

Jusque-là, le port du masque était obligatoire dans les 24 communes de l'agglomération nantaise, dans une partie de Saint-Nazaire, à Clisson et à Châteaubriant.

Les bars fermés dès 22h à Châteaubriant

En plus du port du masque, le préfet prend une mesure supplémentaire à Châteaubriant face à la progression de l'épidémie de Covid-19. À partir de ce samedi 8h, les bars devront fermer dès 22h. Et les établissements qui ont plusieurs activités devront fermer la partie bar à 22h également. Sont aussi concernés, par exemple, les buvettes des stades et les supérettes qui vendent de l'alcool à emporter.

Cette décision a été prise parce que l'épidémie progresse beaucoup plus vite à Châteaubriant qu'ailleurs en Loire-Atlantique avec un taux d'incidence du virus de 265,9 pour 100.000 habitants (contre 116 pour le département) et un taux de positivité de 14,5% (contre 8,5% pour le département).