Le port du masque obligatoire pour tout rassemblement de plus de 10 personnes en Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans tout le département pour les rassemblements plus de 10 personnes.

Comme les Vosges avant lui et dans la lignée des directives gouvernementales, le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard a décidé de rendre obligatoire le port du masque en extérieur pour tout rassemblement de plus de dix personnes. Une décision motivée notamment par les mauvais chiffres des dernières semaines puisque le département possède un taux d'incidence du Covid 19 élevé avec 20,5 cas pour 100.000 habitants, deux fois plus que le seuil de vigilance des autorités sanitaires.

Brocantes, marchés, vide-greniers et fêtes foraines concernés

Concrètement, le port du masque est rendu obligatoire pour tout événement de plus de 10 personnes devant être déclaré en préfecture. Cela comprend notamment les vide-greniers, brocantes, fêtes foraines et marchés non-couverts. Une décision qui n'englobe pas les activités sportives et artistiques, sous réserve qu'elles respectent les protocoles sanitaires en vigueur selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Cette mesure était en vigueur seulement dans la Métropole du Grand Nancy jusque là.