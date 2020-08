Le port du masque obligatoire sur les marchés à La Grand'Combe

Patrick Malavieille, le maire de La Grand'Combe dans les Cévennes vient de prendre à son tour un arrêté pour rendre le port du amsque obligatoire sur les marchés du samedi et du mercredi. Il prend effet à partir du 8 août. "Ces marchés attirent énormément de monde souligne le maire, notamment le 15 août et il faut rester prudent." Les mairies d'Alès et de Saint-Ambroix ont déjà pris des arrêtés similaires.