Le port du masque plus obligatoire dans le centre ville de Semur-en-Auxois

On peut marcher dans le centre ville de Semur-en-Auxois le nez au vent. L'arrêté préfectoral pris le 15 août pour imposer le port du masque est levé. La mesure avait été rendue obligatoire après une incompréhesion entre la ville et les autorités.

On est plus obligés de garder son masque sur le nez dans les rues de Semur-en-Auxois. L'arrêté pris par la préfecture de Côte-d'Or et appliqué dès le 15 août est abrogé. Il apparaît en fait que la mesure n'est pas nécessaire et que tout est parti d'une mauvaise compréhension entre la mairie et les autorités.

"On a été appelé la semaine dernière sans doute comme toutes les communes du département, explique Catherine Sadon , maire de Semur-en-Auxois, mais nous n'avons jamais réclamé cette mesure. Il y a eu un manque de concertation avec la préfecture et la décision a été prise sans que je n'ai eu de quelconques informations sur cet arrêté."

Samedi dernier , l'Etat a en effet rendu le masque obligatoire dans les rues de Dijon et celles de Semur-en-Auxois, 4139 habitants, mais dans aucun autre centre-ville de Côte d'Or.

Un arrêté excessif

"Les habitants l'ont très mal pris, précise Catherine Sadon, évidemment, certains s’inquiètent de la reprise de l'épidémie et sont libres de porter le masque en toute circonstances, mais les commerçants notamment l'ont très mal vécu. Moi je l'aurai accepté si d'autres villes touristiques avaient eu la même obligation comme Beaune par exemple , mais ce n’était pas le cas."

"C’est un soulagement, je suis très contente que l'Etat et les services préfectoraux soient revenus sur cet arrêté, qui était excessif par rapport à notre réalité."

Encore obligatoire sur les marchés

Attention, si le masque n'est plus impératif pour visiter cette jolie ville de Bourgogne, il reste obligatoire sur le marché du dimanche matin , rue Buffon de 8h à 13h , ainsi que sur le marché du 27 août sur la place de l'ancienne Comédie de 17h à 22h.