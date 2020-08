Depuis le 15 août dernier, le port du masque est obligatoire dans les rues du centre-ville du Mans. Cela concerne le cœur piétonnier de la cité Plantagenet, la place de la République, et les rues commerçantes. Depuis deux jours, les piétons respectent plus ou moins bien cette obligation.

Le port du masque plus ou moins bien respecté dans le centre-ville du Mans

Le port du masque est de nouveau obligatoire sur l'ensemble des marchés du Mans depuis une semaine et depuis le 15 août dernier, il faut également le garder si vous êtes dans les rues du centre-ville. Une mesure qui s'applique à tout le monde de jour comme de nuit et qui est plus ou moins bien respectée.

Il faudrait des panneaux d'informations dans les rues concernées

Jean-Pierre sort d'une boulangerie près de la place de la République et son premier réflexe, c'est d'enlever son masque. il reconnait être au courant que le masque est désormais obligatoire dans les rues du centre-ville mais ne connait pas le périmètre exact : "j'ai entendu effectivement que le port du masque devenait obligatoire dans le centre-ville du Mans, mais je ne sais pas exactement quelles sont les rues concernées. On est un peu perdu. il faudrait des panneaux sur le sol des rues indiquant qu'à ces endroits le port du masque est obligatoire. Ça existe bien à l'entrée des magasins. Je pense qu'il faudrait aussi mettre cette signalisation dans les rues".

Le port du masque obligatoire dans le centre-ville du Mans est plutôt bien respecté à l'arrêt de la place des Comtes du Maine © Radio France - Christelle Caillot

Même chose pour Marion interrogée près de la Place des comtes du Maine : "j'avoue que je ne savais pas exactement quelles étaient les rues concernées. Je mets le masque dans les magasins, les transports, et les rue piétonnes comme la rue des Minimes. Après, sur des grandes places un dimanche matin, quand il y a quasiment personne, je ne vois pas l'intérêt".

"Je ne savais pas que c'était obligatoire pour les rues du centre-ville du Mans" avoue Johanna. "Je savais qu'il fallait le mettre dans les transports. J'ai mon masque de toute façon sur moi. Je vais le mettre. On n'a pas envie de choper une amande".

Et puis il y a les très bons élèves comme Arnaud qui porte le masque en faisant son jogging : "si tout le monde le porte, je peux le porter. C'est un peu compliqué, mais c'est important d'avoir le masque. Après, je réduis l'allure, c'est sûr, on ne peut guère faire autrement !

Des panneaux ont été installés durant le week-end à l'entrée de certaines rues du Mans où le masque est obligatoire © Radio France - Christelle Caillot

Le périmètre concerné