Dès maintenant, en Ariège il faut porter un masque dans l'espace public, plus seulement dans les six communes jusque là concernées mais partout. L'arrêté préfectoral préconise aussi le port du masque pour les enfants dès six ans.

Le port du masque obligatoire partout pour tous les Ariégeois, et dès 6 ans "si possible"

Comme dans le Tarn-et-Garonne, la mesure s'adresse à tout le département de l'Ariège désormais, sur l’espace public. Cette mesure s’applique à toute personne de plus de onze mais aussi, précise l'arrêté "aux enfants de six à dix ans dans la mesure du possible". Pas de masque en revanche pour ceux qui pratiquent une activité sportive ou physique, joggeurs, marcheurs ou cyclistes. L'obligation ne s’applique pas non plus auix personnes handicapées munies d'un certificat médical.

Jusque là, le masque ne devait être porté que dans six communes ariégeoises : Foix, Pamiers, La-Tour-du-Crieu, Montgaillard, Saint-Jean-du-Falga et le village de Ferrières.