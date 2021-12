Le port du masque redevient obligatoire en extérieur dans tout le département du Var

Pour faire face à la cinquième vague de Covid et un taux d'incidence qui dépasse les 519 cas pour 100.000 Varois, le préfet a pris un nouvel arrêté ce jeudi 9 décembre rendant obligatoire le port du masque en extérieur et dans tous les établissements recevant du public sur l'ensemble des 153 communes du Var. Cette mesure s'appliquera dès le samedi 11 décembre et jusqu'au 7 janvier inclus pour toutes les personnes de 11 ans et plus.

Sont donc concernés par cette obligation les rues, les parkings, les voies de circulation piétonnes des centres commerciaux et zones commerciales à ciel ouvert.

En revanche, le port du masque ne s’applique pas dans les espaces naturels (plages et forêts), pour les personnes pratiquant une activité sportive, pour les usagers des deux-roues et pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical.

Taux d'occupation des lits : 94%

Dans son arrêté, le préfet précise qu'en une semaine "le taux d'incidence est passé de 371 cas à 519 pour 100.000 habitants". Au 7 décembre, 102 patients sont hospitalisés pour Covid en médecine traditionnelle (24 de plus en 4 jours) et 31 sont en réanimation ou soins critiques (+4 en 4 jours) portant le taux d'occupation des lits à 94%.