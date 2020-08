Le port du masque va devenir obligatoire en extérieur à Paris dans certaines zones "à forte fréquentation"

Cette fois c’est officiel, le port du masque va devenir obligatoire dans Paris, en extérieur, dans certains quartiers et lieux très fréquentés confirme la préfecture de police de Paris sur Twitter, ce mardi soir.

C’était une volonté d’Anne Hidalgo, la préfecture de police de Paris le valide. Le port du masque en extérieur va devenir obligatoire "dans certains espaces publics extérieurs à forte fréquentation" de la capitale a tweeté la préfecture ce mardi soir. La liste de ces lieux est en train d’être élaboré avec les services de la ville. Cette obligation pourrait être très rapide. 48h, ou 72h.

Rien de sûr donc mais quelques indices quand même puisque la maire de Paris a régulièrement évoqué le sujet ces derniers temps. Ainsi, les quais de Seine et les canaux où les Parisiens sont nombreux à se retrouver à l’heure de l’apéro, devraient être concernés par cette nouvelle obligation. Les marchés couverts et les alentours des gares également.

Dans un second temps, le port du masque pourrait devenir la règle aussi dans les parcs et jardins d’ici la rentrée, autour des lieux touristiques et des musées. Là où les distances physiques sont difficiles à respecter en somme.