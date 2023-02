"Le portable passe très mal ici !", la 4G arrive à Rosenau dans le Haut-Rhin, après 16 ans d'attente

"C'est une bonne nouvelle pour la commune. On l'attendait depuis longtemps ! "A Rosenau, dans le sud du Haut-Rhin, les habitants vont bientôt avoir enfin ...la 4G. Le maire a obtenu l'installation d'une antenne d'une quarantaine de mètres. Elle devrait être opérationnelle dans le courant du mois de septembre.

Conflit avec le réseau allemand

Elle va permettre aux habitants de ne plus avoir une ou deux barres de réception. Ils vont pouvoir passer des coups de fil ou surfer sur le web ou les applis plus facilement, avec leur téléphone mobile. Depuis plusieurs années, la commune était très mal desservie du côté français, par ailleurs, le réseau allemand émettait au delà du Rhin et créait des interférences.

Il a fallu près de 16 ans d'attente pour l'installation de la 4G à Rosenau © Radio France - Guillaume Chhum

"Cette antenne était attendue par plus des deux tiers de la population. Elle sera orientée intégralement vers le village, donc on aura 100% de couverture. Ce réseau viendra recouvrir les ondes qui viennent d'Allemagne," se réjouit le premier magistrat.

Une longue attente

Après 16 ans de combat, le maire Thierry Litzler aura donc enfin son antenne de téléphonie. Elle sera installée sur la plaine des jeux, à plus d'une centaine de mètres des premières maisons. Les habitants qui le souhaitent, pourront demander à faire mesurer l'impact des ondes électromagnétiques, précise la mairie, dans un document envoyé dans les boites aux lettres.

