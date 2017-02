Le portail de toutes les polémiques devant la justice à Couchey

Le maire de Couchey, en Côte-d'Or demande à l'une de ses administrés de retirer un portail à la sortie de son jardin. Il entrave un passage communal mais empêche les animaux de cette garde-chiens de s'enfuir.

Gilles Carré a envoyé une mise en demeure à l'une de ses administrés il y a déjà plusieurs mois. Le maire de Couchey lui demandait de dévisser au plus tôt une barrière barrant l'accès d'un passage communal. Mais Corinne Molina refuse de retirer le portail à la sortie de son jardin. Sans lui, son activité de garde-chiens est menacée. La justice tranchera le 15 mars prochain.

Un portail pour empêcher les chiens de s'enfuir

Corinne Molina vit dans sa maison, à Couchey, depuis toujours. C'était la maison de son père, et de son grand-père avant lui. Elle a donc toujours connu ce chemin communal le long de sa maison reliant une résidence aux commerces du village. Jusqu'ici, le passage des riverains ou des enfants, ne posait pas de problème. Mais depuis un peu plus d'un an, cette blonde dynamique a monté son entreprise de "petsitting", de garde-chiens.

Corinne Molina a donc mis un portail au bout de son jardin pour empêcher les animaux de s'enfuir. Mais depuis, le chemin communal est barré et à l'entrée, une pancarte prévient : "attention aux chiens". Cependant, ce portail n'est pas fermé rassuré Corinne Molina : "il n'est pas verrouillé et il suffit de pousser le portique pour pouvoir passer." Peu importe ça ne plait pas du tout au maire de Couchey qui estime que ce passage doit rester libre.

Un détour possible, mais par la route très passante des Grands Crus

Il existe pourtant une solution simple selon Corinne Molina. "On peut fermer ce chemin communal qui passe au beau milieu de mon jardin, plaide la nounou pour chien. Surtout que les gens peuvent faire un petit détour de seulement 200 mètres pour accéder aux commerces." Pas question pour Gilles Carré qui "refuse de pénaliser un village entier pour les intérêts de cette dame." D'autant plus que le détour en question, s'il est effectivement relativement court, s'avère dangereux selon le maire : "les personnes âgées qui veulent se rendre dans les commerces et les enfants de l'école devraient passer par la route des Grands Crus avec ces bus et ces voitures nombreuses, pour aller à la bibliothèque."

"On m'empêche de développer mon activité"

Bref, les discussions sont bloquées et désormais Corinne Molina s'estime en danger. "C'est mon activité qui en dépend, je ne vois pas comment continuer sans ce portail, je suis dépitée car j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues." Rien de tout cela corrige Gilles Carré : "c'est la loi point barre. Permettre à tout le monde de s'approprier l'espace public c'est ouvrir la porte à tout et n'importe quoi."

En attendant que le tribunal de Dijon s'en mêle, le 15 mars prochain, Corinne Molina a reçu le soutien de plus 1.900 personnes sur une pétition en ligne.