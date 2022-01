Le porte-avions Charles de Gaulle quitte Toulon ce mardi pour une mission de 3 mois en Méditerranée

Le porte-avions Charles de Gaulle et le groupe aéronaval quittent Toulon ce mardi. C'est la mission Clémenceau 22 et un déploiement en Méditerranée jusqu'au mois d'avril.

Le Charles de Gaulle va appareiller ce mardi 1er février 2022 du port de Toulon pour la mission Clémenceau 22. Le porte-avions, ses 2000 marins et son groupe aérien embarqué (20 Rafales, deux avions de surveillance Hawkeye et trois hélicoptères) seront escortés par trois frégates, un bâtiment ravitailleur et un sous-marin nucléaire d’attaque, constituant la "Task Force 473". Le groupe aéronaval (GAN) sera engagé jusqu'en avril prochain en Méditerranée, "zone stratégique marquée par le durcissement de tensions régionales".

Selon le Ministère des Armées, "ce déploiement dans l'ensemble du bassin méditerranéen permettra au GAN de projeter de la puissance en appui de la lutte contre le terrorisme au Levant." En Méditerranée orientale, le groupe aéronaval français sera d'ailleurs intégré à l'opération Chammal qui lutte contre Daech en Irak. Les avions Rafale et Hawkeye renforceront d'ailleurs l'action des autres militaires français engagés au Levant.

Cette mission permettra aussi "d'affirmer l'attachement de la France à la liberté d'action et de circulation maritime et aérienne, et de participer à la protection du continent européen... Le groupe aéronaval assurera une présence opérationnelle, réactive et adaptable" en Méditerranée où circulent 25% des flux maritimes mondiaux.

La Task Force 473 intégrera également des bateaux provenant de différentes marines de l'Union européenne (Belgique, Espagne, Grèce) et de l'OTAN (Etats-Unis). En tout, 3000 marins participeront donc à cette mission Clémenceau 22.

Il s'agit de la 14ème mission du porte-avions Charles de Gaulle qui a parcouru, depuis 2001, l'équivalent de 24 tours du monde. Plus de 50.000 catapultages d'avions de combat ont eu lieu depuis sur le porte-avions français.

"C'est une mission courte mais intense" explique le contre-amiral Christophe Cluzel, commandant le groupe aéronaval © Radio France - Sophie Glotin