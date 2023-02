Le porte-hélicoptère Mistral en exercice à Ajaccio

Le porte hélicoptère amphibie Mistral était en Corse ces trois derniers jours pour effectuer des exercices. Ce jeudi, une simulation de grande ampleur a été réalisée sur le base d'Aspretto.

Le scenario: un pays en guerre d'où les militaires doivent évacuer des ressortissants français. Le Mistral a déjà dû réaliser ce genre d'opération en Libye et au Liban. Ce jeudi, il ne s'agissait que d'un exercice mais jamais une simulation n'avait été réalisée avec autant de figurant. Reportage.

Plus de 300 participants

Ils sont plus de 300, parfois blessés, des femmes, des enfants, les militaires du Mistral, appuyés par ceux de la base d'Aspretto et de la Légion, doivent les évacuer au plus vite pour les mettre en sécurité.

Les blessés graves sont héliportés, les autres embarquent sur une barge, le capitaine de vaisseau Olivier Roussille est commandant du Mistral, il supervise les opérations : “C'est un chaland de débarquement, c'est un engin de débarquement amphibie rapide c'est comme un catamaran et il vient dans le port flottant dans le radier du bateau.”

Un petit hôpital de campagne

Après quelques minutes de navigation, la barge s’amarre directement à l'intérieur du porte-hélicoptère. Les premiers ressortissants sont accueillis par l’équipage, les passagers valides sont à nouveau contrôlés, les blessés graves, eux, sont immédiatement évacués vers l'hôpital du navire dont le commandant nous détailles les capacités : “On a deux blocs opératoires qu'on peut armer, on n'a pas tout le temps des chirurgiens à bord, mais dès lors qu'on part en opération, on peut avoir des chirurgiens, des réanimateurs, un dentiste, tout ce qu'on peut avoir dans un petit hôpital de compagne.”

Du haut du pont 11, le plus élevé du navire, le commandant Roussille observe les rotations des hélicoptères. Un peu plus bas, les ressortissants sont arrivés dans la salle principale, des dizaines de lits y ont été entreposés, mais aussi une table de pingpong et un panier de basket : “On essaie avec les moyens du bord de de les mettre dans les meilleures dispositions pour ensuite les débarquer dans un port un peu plus sûr ” explique le capitaine.

5h après le début de l'exercice, les premiers volontaires évacués se détendent enfin, Marie-Gabrielle a joué le jeu avec ses 2 enfants : “C’était une super opportunité de voir ce qui se passe, comment ça se passe et en plus on a eu la chance de de monter dans l'hélico, un bon souvenir pour les enfants...”

Le Mistral a finalement quitté la baie d'Ajaccio pour le port de Toulon dans la soirée mais il pourrait revenir prochainement pour de nouveaux exercices d'entraînement.