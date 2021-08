Le porte-parole du gouvernement en visite à Avignon

Une escapade avignonnaise placée sous le signe de la pédagogie. Le porte-parole du gouvernement a commencé sa visite par le centre de vaccination de La Barbière. Le personnel soignant y a déjà vacciné plus de 7 000 personnes depuis le mois de mars, à raison de 300 injections par jour en moyenne. Gabriel Attal fixe un objectif : "d'ici la fin août nous visons 50 millions de Français avec au moins une injection de vaccin". Cette visite n'est pas anodine car le centre de La Barbière fait partie du dispositif "Aller vers" qui facilite l'accès au vaccin des habitants d'un quartier populaire d'Avignon. Sur place le porte-parole du gouvernement a surtout remercié l'effort du personnel soignant, des bénévoles et bien sûr des vaccinés.

Pédagogie autour du pass sanitaire

Le déplacement de Gabriel Attal dans le Vaucluse a permis un échange avec les représentants du secteur de la restauration et de l'événementiel. Plusieurs branches de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Vaucluse étaient au rendez-vous. A partir de lundi 9 août, un pass sanitaire sera nécessaire pour se rendre au restaurant ou au café et ce même en terrasse. Une situation qui satisfait autant qu'elle inquiète. Le porte-parole du gouvernement rappelle qu'une "semaine de rodage permettra aux professionnels de la restauration de s'adapter". Mais il souligne la nécessité de la mesure pour maintenir ces commerces ouverts à l'heure où "le taux d'incidence dans le Vaucluse est passé de 242 à 397 en seulement une semaine".

Pour Patrice Mounier, président du syndicat UMIH 84, l'échange a été instructif mais une seule question reste sans réponse : comment convaincre les employés qui sont réfractaires à la vaccination ?