Le Portel : cinq jeunes rencontrent Franck Ribéry à Munich

Cinq garçons issus de quartiers sensibles du Portel ont passé la semaine à Munich, en Allemagne. Une récompense car, ces derniers mois, ils ont travaillé bénévolement pour leur commune. Pendant leur séjour, ils ont eu la chance de rencontrer leur idole : le footballeur Franck Ribéry.

Ils ont réalisé un rêve ! Cette semaine, cinq jeunes Portelois ont séjourné cinq jours à Munich, en Allemagne. Mercredi, ils ont eu l'opportunité de rencontrer le footballeur Franck Ribéry, lui-même originaire de Boulogne-sur-mer.

Une contrepartie

Florian, Eloïc, Damien, Allan et Ulrich ont entre 15 et 18 ans et sont tous issus de quartiers visés par les politiques de la ville du Portel. Il y a quelques mois, ils ont participé à un chantier bénévole organisé par la mairie : ils ont repeint des halls d'immeubles de la commune.

Une mission non rémunérée, mais récompensée par un voyage d'une semaine dans une ville d'Europe. Lundi, ils se sont donc envolé, direction Munich.

Comme des copains

Mercredi, les garçons n'ont passé que quelques instants avec Franck Ribéry, une quinzaine de minutes après son entrainement. Mais pour ces fans de foot, c'est déjà beaucoup.

"C'est la première fois que je le voyais et c'était vraiment super, raconte Florian 18 ans. On a été placés en VIP, on a tous eu des autographes et on a pu prendre des photos, c'était nickel."

Ce qui les a surtout bluffés, c'est la simplicité du joueur. "Il nous a parlé directement, sans se poser de questions, comme si on était des copains à lui", reprend le jeune garçon.

Reprendre confiance

Tous les cinq sont déscolarisés ou à la recherche d'un travail. Cette rencontre a redonné un peu d'espoir à Ulrich, 17 ans. "Ca fait du bien. Quand on voit Franck Ribéry, on réalise qu'un Boulonnais peut réussir. Que tout le monde peut réussir."

L'objectif de ce voyage, c'était aussi de faire gagner ces jeunes en autonomie. Ils ont par exemple dû se débrouiller pour rejoindre le centre d'entrainement du Bayern Munich. "On leur a donné l'adresse, ils ont regardé sur le plan et on a pris le métro ensemble en se laissant guider", raconte Nicolas Labre, un de leurs deux responsables sur place.

Découvrir le monde

Pour cet employé de la commune du Portel, le bilan du séjour est très positif au niveau sportif, mais aussi au niveau éducatif.

"On en a profité pour faire plusieurs visites culturelles, reprend Nicolas Labre. On a été dans des musées, au camps de concentration de Dachau. Prendre l'avion, découvrir un autre pays, et une langue différente, ce sont des choses qu'ils n'auraient jamais fait dans la vraie vie. Pour eux, c'est une ligne en plus sur leur CV."

Vendredi, leur dernier jour, les jeunes visiteront le musée d'art moderne de Munich avant de rentrer à Paris, puis chez eux. Ils repartiront donc avec une seule frustration : ne pas avoir pu assister à un match du Bayern...Le club jouait à guichets fermés cette semaine.