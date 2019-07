Le portrait d' Emmanuel Macron décroché dans cinq mairies près de Nancy

Nancy, France

Les témoignages recueillis auprès des élus de Meurthe-et-Moselle concernés par l'action ce mercredi 3 juillet se ressemblent, "une action pacifiste" "pas d'insultes", "rien de cassé"," un tract revendicatif laissé sur place et des portraits décrochés des murs puis emportés".

Une quinzaine de "militants climat, Action Non Violente-COP 21" ont mené une action dans les mairies de Pulnoy, Maxéville, Chaligny, Messein et Richardménil. Un type d'action déjà organisé depuis plusieurs mois au niveau national et pour la première fois en Meurthe-et-Moselle, "en tout 94 portraits du chef de l'Etat décrochés dans des collectivités françaises" a dénombré le collectif qui ajoute encore "depuis le début 107 militants auditionnés par la police, 68 gardes à vue, 40 personnes poursuivies et 13 procès en France".

Une intervention pacifiste, reconnaissent les élus interrogés

La maire de Pulnoy Michelle Piccoli confie son étonnement, elle parle d'une action pacifiste, reconnait ici un acte médiatique qui a été filmé par l'association. Elle a porté plainte dans l'après-midi, car le portrait du Président Macron est un bien public, dit-elle et les militants n'ont pas répondu à l'injonction de la policière municipale présente, qui leur demandait de quitter les lieux.

A Maxéville, l'élu Christophe Choserot s'interroge sur un dépôt de plainte. Selon lui, les jeunes militants, n'ont rien cassé, n'ont pas été insultants. L'élu qui parle d'action "bon enfant" aurait souhaité même "échanger avec eux sur les questions climatiques", il sait que l'action n'était pas dirigée contre sa collectivité. Christophe Choserot confie avoir commandé un nouveau portait d'Emmanuel Macron au prix de 10 euros.

Une action face à l'urgence climatique, selon les militants

Pour Florent Compain, porte parole de l'association à Nancy, il s'agit d'une action symbolique. Le message selon lui est que "le gouvernement face à l'urgence climatique extrême, ne met pas en place les actions à la hauteur des enjeux". Le militant ajoute "face au vide de l'action politique du gouvernement, nous réquisitionnons symboliquement dans des mairies partout en France, les portraits d'Emmanuel Macron qui sont des symboles de la République."