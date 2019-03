Le portrait de Jean Moulin tagué pendant le Karnaval des Gueux à Montpellier

Montpellier

C'est l'adjoint au maire de Montpellier , Luc Albernhe qui a publié sur son compte twitter cette photo du portrait de Jean Moulin taguée. L’inscription " Feu aux prisons et aux frontières " a été retrouvée sur le portrait au lendemain du Karnaval des Gueux qui a eu lieu mardi soir .

Un tag que l'élu a dénoncé par ses mots "Honte à ceux qui ne respectent pas la mémoire de ce grand résistant et héros français".

Le tag a depuis été effacé .

De nombreux tags ont été découverts au lendemain du Karnaval des Gueux, carnaval anarcho-libertaire qui avait été interdit par la mairie et le préfet après les violences et dégradations des deux années précédentes.

Six personnes ont été arrêtées en marge du cortège dont deux justement pour des tags , un homme de 35 ans et un plus jeune de 18 ans qui en avait fait sur tout le parcours de la manifestation .

Le portrait de Jean Moulin est accroché à l'endroit où a été prise cette photo en février 1940, par son ami d'enfance Marcel Bernard . C' est la photo que sa soeur Laure Moulin a choisi pour la cérémonie du transfert des cendres au Panthéon le 19 décembre 1964.