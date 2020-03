Le portrait du Professeur Raoult bientôt sur le mur de la Corniche à Marseille ?

Pour les Marseillais, le Pr Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection est le nouveau Zidane. Un héros. Depuis plusieurs jours, Didier Raoult est sous les projecteurs assurant que la chloroquine serait le remède miracle pour soigner le Covid-19.

Son étude et ses conclusions sont diversement appréciées dans le milieu scientifique et médical, parfois critiquées, parfois saluées. Mais à Marseille, le professeur est en train de devenir le Sauveur, à tel point que des milliers de personnes ont fait la queue devant l'IHU pour se faire dépister et éventuellement se faire prescrire de la chloroquine en cas de résultats positifs au Covid-19. Le gouvernement a finalement autorisé sa prescription en milieu hospitalier pour tous les cas. Une petite victoire pour Didier Raoult et son équipe, persuadés des bienfaits de la chloroquine.

Et si justement le Professeur Raoult avait raison ? Si c'était bien lui qui détenait la solution pour guérir le plus grand nombre de malades ? À Marseille, ceux qui croient en lui voudraient déjà le voir en haut de l'affiche et pourquoi pas sur le célèbre mur de la Corniche où le portrait de Zinedine Zidane, l'enfant du pays, a longtemps trôné.

C'est Omar Keddadouche, chroniqueur de l'émission 100% OM sur France Bleu Provence et président de l’ASC Vivaux Sauvagère dans le 10e arrondissement de Marseille, qui lance l'idée et vient de créer une page de soutien sur Facebook.

Depuis le lancement de la page de soutien, les mèmes, ces images dérivées avec le portrait du Pr Raoult se multiplient, le présentant toujours comme un héros.