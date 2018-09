L'Aquarius, le navire humanitaire affrété par des ONG, est toujours à la recherche d'un port où accoster. Les associations ont demandé aux autorités françaises d'autoriser "à titre exceptionnel" le débarquement de 58 migrants. Le Portugal annonce ce mardi un accord avec la France et l'Espagne.

Le gouvernement portugais a annoncé mardi s'être mis d'accord avec la France et l'Espagne pour accueillir dix des 58 migrants secourus en mer Méditerranée et qui se trouvent à bord du navire Aquarius à la recherche d'un port pour accoster en Europe.

La décision d'accueillir ces dix personnes a été prise "de façon solidaire et concertée avec l'Espagne et la France", a indiqué le ministère de l'Intérieur portugais dans un communiqué, sans préciser où ces migrants pourraient être débarqués. Lisbonne avait déjà été parmi les pays européens prêts à recevoir les migrants de l'Aquarius à la mi-août et d'une autre embarcation humanitaire, le Lifeline, à la fin juillet.

Le navire fait route vers Marseille

Le navire humanitaire a annoncé lundi faire route vers Marseille et ce mardi, Jean-Claude Gaudin, le maire de la cité phocéenne, s'est dit favorable à l'accueil de ces 58 migrants. Selon le site onboardaquarius.org, le navire se trouvait toujours à environ 75 milles marins des côtes libyennes dans la matinée.

Sa destination finale n'a pas changé a indiqué MSF, qui affrète le navire avec SOS Méditerranée, à l'AFP : "Il fait route vers le nord", même s'il a dû pendant la nuit se dérouter après avoir reçu un appel pour un navire en détresse "chargé d'une centaine de personnes". "L'Aquarius a proposé de récupérer les naufragés" mais "apparemment c'est un navire marchand qui les a secourus", a-t-on précisé.

Les responsables de SOS Méditerranée avaient demandé lundi à la France d'autoriser un débarquement "exceptionnel" à titre "humanitaire", en précisant qu'il fallait "environ quatre jours" au navire pour gagner Marseille. Difficile d'être plus précis sur la date, l'Aquarius pouvant à tout moment "être mobilisé" sur un autre sauvetage, avaient-ils souligné.