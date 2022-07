Fêtes de Bayonne : le poste de commandement de Glain regroupe les forces de l'ordre et les secours 24h/24

La maison des associations de Glain est un des principaux centres des Fêtes de Bayonne. Pendant 5 jours et 5 nuits, elle abrite le centre de commandement interservice qui veille sur la bonne tenue des festivités. 24 heures sur 24, policiers et secours collaborent pour que la fête soit plus belle.

Pendant que des milliers de festayres déambulent dans les rues de Bayonne, des dizaines d'agents des forces de l'ordre et des services de secours s'activent afin que tout se déroule pour le mieux. La maison des associations de Glain abrite ces jours ci un des principaux centres des fêtes de Bayonne : le centre de commandement interservice qui regroupe sur un même lieu des agents des polices nationale et municipale, de la protection civile, de la Croix-Rouge, des pompiers et du Samu. Afin de protéger les services des urgences de l'hôpital de Bayonne et d'autres structures privées, les personnes blessées ou en état d'ébriété doivent impérativement se rendre à Glain. Au rez de chaussée, l'accueil, le tri et la priorisation des patients a lieu comme pour les urgences.

"Nous avons une zone nommée château Margault pour accueillir les personnes alcoolisées et dans le secteur d'à côté nous avons plusieurs box pour d'autres interventions avec le Samu" signale Isabelle Beobide, la responsable de la Croix-Rouge. En tout, 190 agents de la protection civile, la Croix-Rouge, les pompiers et le SAMU travaillent à nouveau main dans la main. Chaque année, ils accueillent entre 1 500 et 2 000 personnes. Seules moins de 10% sont ensuite transférées aux urgences.

Au premier étage plusieurs agents de police scrutent les images captées par 140 caméras réparties sur les lieux les plus festifs. "C'est une salle bien conçue et très efficace. Tous les services sont présents et donc toutes les décisions peuvent être rapidement prises sous l'autorité du maire de Bayonne et du sous-préfet" indique Luc Tarayre, le directeur général des services adjoint à la mairie en charge de la sécurité et de la prévention. "Nous pouvons intervenir en sécurité et agir au plus vite. Par rapport à l'ampleur de l'évènement, on reste sur un rendez vous très contenu et très apaisé".

Lors de la première nuit des fêtes, trois personnes ont été placées en garde à vue pour des vols, pour conduite en état d'ivresse et menace avec arme. Concernant les piqûres sauvages, seize personnes se sont dites victimes de piqûres lors de la première nuit. Quatre prélèvements ont été effectués mais aucune plainte n'a été déposée pour le moment. Cette année, au centre de Glain, un protocole spécial a été mis en place pour faire face à de possibles cas de piqûres pendant les fêtes.

Luc Tarayre, directeur général des services adjoint à la mairie de Bayonne, en charge de la sécurité et de la prévention Copier

Après deux années blanches à cause de la pandémie, les fêtes patronales de Bayonne font leur retour du 27 au 31 juillet avec quelques nouveautés, notamment concernant la sécurité. Cette année, le budget s'élève à 3,2 millions d'euros et quasiment un tiers est consacré à la sécurité. "Dans l'optique de lutter contre l'alcoolisation excessive, pour la première fois, nous allons distribuer 15.000 éthylotests" a assuré Christian Millet Barbé, l'adjoint à la sécurité publique à la mairie de Bayonne. "Nous sommes encore traumatisés car nous avons tous encore à l'esprit l'accident mortel qui pendant la dernière édition de la foire au Jambon avait coûté la vie à quatre jeunes originaires du département de la Dordogne".