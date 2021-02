Le pot-au-feu géant de Tours bat son record au profit des Restos du Cœur

Les Tourangeaux ont une nouvelle fois été au rendez-vous de la solidarité. Le pot-au-feu géant de Tours, organisé ce samedi 20 février, a permis de récolter 23.328 € au profit des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire. Toutes les portions ont été vendues. Un record pour cette 25e édition, parrainée par Romain Colucci, le fils aîné de Coluche.

"Une grande réussite"

Plus de 4.000 portions de pot-au-feu ont été vendues, dont plus de 1.600 en pré-commande sur Internet. C'est plus que l'année dernière, où 21.799 € avaient pu être récoltés. "C'est une grande réussite cette année !", se réjouit Michel Flamé, président des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire. "La solidarité est des deux côtés, les gens achètent et nous, nous redistribuons cette solidarité à travers les repas pour les bénéficiaires".

Un vrai élan de solidarité" - Romain Colucci

Romain Colucci, le fils aîné de Coluche, a fait le tour des marchés, accueilli à chaque fois comme une star par les Tourangeaux. © Radio France - Chloé Martin

"Réussir à maintenir cette opération en plein Covid, c'était un challenge et les bénévoles des Restos l'ont vachement bien réussi. Il y a un vrai élan de solidarité, une vraie volonté de continuer l'action", souligne Romain Colucci.

Beaucoup de primo-acheteurs

Covid oblige, cette année pas de dégustation sur place, mais des portions sous vide, à emporter sur quatre sites différents (aux marchés des Halles, Beaujardin, Coty et aux Fontaines). Une décentralisation qui a permis à de nombreux Tourangeaux de goûter pour la première fois au pot-au-feu. "J'habite le quartier d'à côté, c'était plus simple pour moi de venir", sourit Annick, devant le stand des Fontaines.

"Il y a des gens qui ne seraient pas venues aux Halles, notamment les personnes âgées, et qui sont venues cette année", remarque également Josselin, bénévole aux Restos du Cœur.