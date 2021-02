Le "Poulanel", un poulailler partagé au Méjanel à Pégairolles-de-Buèges

On connaissait l'autopartage, les jardins partagés, et voici le poulailler partagé. A Pégairolles-de-Buèges, le projet né il y a deux ans a été baptisé le "Poulanel" : poulailler du Méjanel, du nom de ce hameau situé à l'entrée du village au pied du massif de la Séranne. 55 habitants officiellement, dont une vingtaine de résidents permanents. C'est un jeune couple qui a lancé l'idée, suivi aujourd'hui par une quinzaine de foyers.

"Au départ nous voulions un poulailler mais nous n'avions pas le terrain, explique Magali Coldefy. Alors on a proposé au maire d'aménager ce poulailler partagé ouvert à tous, pour y déposer leurs épluchures, avoir quelques oeufs. Et quand les gens ne sont pas là ça permet de se relayer." Les volontaires se sont cotisés, avec un peu de récup', des dons et de l'huile de coude ils ont construit le premier enclos, dont l'agrandissement est en cours, et acheter les poules. 11 poules aujourd'hui, bientôt le double.

"L'occasion de se retrouver, toutes générations confondues". Magali Coldefy, à l'origine du "Poulanel" Copier

"On ne se croise pas si souvent"

L'entretien et le ramassage des oeufs se font assez naturellement, à tour de rôle, avec un petit carnet de liaison où chacun inscrit le nombre d'oeufs ramassés, à quelle date et combien il en a pris. C'est en moyenne six à huit oeufs par semaine et foyer. Jacky, retraité, fait partie des plus actifs pour les tâches communes. "C'est le plaisir de se retrouver parce qu'on est un tout petit hameau, 15 personnes, et autant au village. Chacun dans son coin... C'est l'occasion de resserrer les liens, alors que les gens s'éloignent plutôt en ce moment."

Même des habitants qui ne voulaient pas participer au départ, parce qu'ils trouvaient trop compliqué le système partagé, passent régulièrement. Des résidents secondaires aussi. "On a discuté pour savoir si on introduisait un coq ou pas et on a décidé que oui, parce que ça faisait partie du paysage sonore du village" s'amuse Magali. Le projet du moment c'est le nouvel enclos à construire. "Mais on espère bientôt organiser notre fête de la poule et de l'oeuf qu'on a dû reporter à cause du confinement!".